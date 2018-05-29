قصر الإليزيه يستعد لبدء الحوار الليبي

بدأ وصول الوفود الليبية المشاركة في المؤتمر الدولي الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة الأزمة الليبية بحضور الأطراف السياسية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية ودول الجوار إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والعديد من الدول.

وتوالى وصول الوفود إلى قصر الإليزيه صباحاً حيث كان أول الواصلين ممثل الرئيس الجزائري، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

ومن المتوقع وصول وفد مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح ونائبيه الأول والثاني، ورؤساء لجان الدفاع والأمن القومي، والخارجية، إلى جانب وفد المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، والقائد العام للجيش الوطني المشيرُ خليفة حفتر.

وستُناقش الأطراف المُشاركة بالاجتماع تحضيرات الفترة القادمة والتجهيز لعقد انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

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