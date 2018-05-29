الأرصاد: تقلبات جوية مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ان تشهد أغلب مناطق ليبيا اليوم الثلاثاء، تقلبات جوية مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم ويوم الغد مع رياح نشطة مثيرة للأتربة على أغلب مناطق الشمال الغربي

وتشهد منطقة الشمال الغربي رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة سماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على بعض المناطق خاصة مناطق الجبل الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار ودرجــــات الحـرارة القــصوى تتـــراوح ما بين (33-37) مْ على المناطق الساحلية ومآبين (38-45) مْ على الدواخل وتتحول الرياح من مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

أما عن الشمال الشرقي بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده فالسماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-25)مْ و ما بين (31 – 34)مْ على مناطق إجدابيا و جالو والجغبوب وتتحول الرياح يوم الاربعاء على منطقة الخليج وسهل بنغازي الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة احيانا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وتشهد منطقة الجنوب الغربي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة سماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الاربعاء الى جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة ودرجـات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (42-37) مْ ولا تتجاوز اليوم (35)مْ على مناطق الجفرة والحمادة وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.

أما عن الجنوب الشرقي الكفرة – تازربو – السرير فالسماء صافية بوجه عام والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلــــة السرعة ودرجــات الحــرارة القصوى تتراوح مابين (34-37) مْ وتكون الرياح يوم الاربعاء متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

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