بالصور..الاجتماع الدولي في باريس بحضور ماكرون والمسؤولين الليبيين

بدأ صباح اليوم الاجتماع الدولي بباريس حول ليبيا، بحضور رؤساء الوفود الليبية، و ٢٠ دولة بينهم رؤساء ووزراء خارجية .

وسبق الاجتماع لقاء ثنائي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تلاه لقاء خاص بين السراج عقيلة حفتر المشري وماكرون.

واستقبل إيمانويل ماكرون المستشار عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري

وقد تقدمت فرنسا بمبادرة لحل الأزمة الليبية، تقضي بإجراء انتخابات عامة في ليبيا قبل نهاية 2018 وفقا لخطة المبعوث الأممي غسان سلامة وبالتنسيق مع حكومة الوفاق والهيئة العليا للانتخابات، وإعداد وتنفيذ التشريعات والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات قبل نهاية 2018 على ان تضمن قوات الأمن الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي تأمين التحضيرات للانتخابات وعملية الاقتراع، وبمراقبة دولية مكثفة.

وتتضمن المبادرة فرض عقوبات دولية على أي محاولة لعرقلة العملية الانتخابية والالتزام بدعم محادثات توحيد المؤسسة العسكرية فى القاهرة، والتأكيد على خضوع القوات المسلحة الليبية للسلطة المدنية المنتخبة، الى جانب العمل على التحضير إلى الانتخابات فى ليبيا.

