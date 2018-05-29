من باريس .. قرقاش : نعمل للخروج برؤية موحدة نحو الاستقرار في ليبيا

ليبيا – أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش خلال مشاركته بالمؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس على أن بلاده تعمل مع المجتمع الدولي للخروج برؤية موحدة نحو الاستقرار في ليبيا.

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إعتبر في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن مؤتمر باريس خطوة إيجابية في الإتجاه الصحيح.

يشار الى أن الاجتماعات في باريس انطلقت اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن عدة دول منهم المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية .

كما حضر ممثلين عن كل من الصين وروسيا اضافة لدول الجوار كتونس ومصر والجزائر والسودان وتشاد .

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