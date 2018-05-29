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ما هي أهداف باريس من استضافة مؤتمر حول ليبيا؟

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

اهتمت الصحف اليوم بتطورات الوضع في الحنوب السوري وإمكانية استبعاد إيران من معارك درعا. باريس تستضيف اليوم مؤتمرا حول ليبيا. إيطاليا تعيش أزمة سياسية بعد تعيين الرئيس سيرجو ماتيرلا مديرا سابقا لصندق النقد الدولي لتشكيل حكومة انتقالية. في المغرب مر عام تقريبا على اعتقال العشرات من قيادات حراك الريف من بينهم أيقونة الحراك ناصر الزفزافي دون إصدار حكم نهائي في حقهم.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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