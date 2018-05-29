زيارة وفد من الطيران المدني التونسي لتقييم المطارات الليبية

استقبلت مصلحة المطارات يوم أمس الاثنين وفدا من الجمهورية التونسية يتكون من مدير الإدارة العامة للطيران المدني وممثلين عن ديوان الطيران المدني والمطارات وشركة الخطوط الجوية التونسية وشركة الخطوط التونسية السريعة وذلك لإجراء زيارات تدقيق على مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا.

وبدأت الجولة أمس الاثنين الموافق بزيارة لمطار معيتيقة لتقييم الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة بالمطار والتأكد من مطابقتها مع المعايير الدولية وكان في استقبال الوفد في جولته السيد مدير عام مطار معيتيقة ومساعده ومدراء الإدارات الفنية المختصة بالمصلحة والمطار.

وتأتي الزيارة في إطار رغبة شركات الطيران التونسية في إستئناف التشغيل من وإلى المطارات الليبية المذكورة.

هذا وقد عقد اجتماع صباح اليوم على هامش الزيارة بمقر وزارة المواصلات بحضور وكيل الوزارة لشوؤن الطيران ورئيس مصلحة المطارات ورئيس مصلحة الطيران المدني والقنصل التونسي في ليبيا للترحيب بالوفد الزائر.

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