بلدية بنغازي تسلم 4000 سلة رمضانية لمكتب خدمات الشؤون الاجتماعية لتسليمها لمستحقيها

بنغازي 29 مايو 2018 (وال) – قامت بلدية بنغازي بتسليم عدد (4000 سلة رمضانية ) إلى مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية بنغازي الذي باشر في خلال الأيام الماضية بتوزيعها وفق منظومة المكتب التي تشمل ذوى الدخل المحدود و الأرامل والمطلقات.

وأوضح مدير مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية بنغازي حسن الفسى آلية صرف السلة الرمضانية حيث بلغ عدد المستفيدين (3500) أسرة تنطبق عليها المعايير المحددة من إجمالي عدد (4000) سلة رمضانية.

وأشاد مدير مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية بالدور الذي قام به عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار في توفير هذه السلة للمحتاجين إليها.

يشار إلى أن هذه المبادرة الكريمة تأتي برعاية بلدية بنغازي لدعم ورعاية المؤسسات التي تهتم بالحالات الإنسانية في المدينة.(وال – بنغازي) أ د

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