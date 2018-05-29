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#عاجل| اجتماع #باريس يشدد على اقتراح جدول زمني لاعتماد الدستور. #ليبيا

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#عاجل|
اجتماع #باريس يشدد على اقتراح جدول زمني لاعتماد الدستور.
#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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