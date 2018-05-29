مطار بنينا يستعد لعودة الرحلات مع مطارات تونس

العنوان-بنغازي

عقد مدير عام مطار بنينا الدولي عبد الله الشافعي،اجتماعا للوقوف على آخر المستجدات في المطار.

وأكدت مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي، أن الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين، تخلل مناقشة الاستعدادات لاستقبال وفد شركة الخطوط الجوية التونسية من أجل تسيير رحلات ما بين مطار بنينا الدولي ومطارات تونس، إلى جانب حل المختنقات مع شركة المناولة للخدمات الأرضية في مطار بنينا الدولي.

يذكر أن الاجتماع تم بحضور، مدير مصلحة المطارات عبدالحميد البرعصي، ومدير مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي العقيد خالد الكاديكي وكافة الأجهزة الأمنية بمطار بنينا الدولي، إلى جانب مدير شركة الليبية المناولة لخدمات الارضية خليفة بوبكر .

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