بلدية بنغازي تواصل أعمال النظافة وتحذر من إلقاء المخلفات بالشوارع

المتوسط

تواصل بلدية بنغازي أعمال النظافة المكثفة التي تستهدف إزالة جميع المخلفات والقمامة وأكوام الأتربة وهياكل السيارات المتهالكة لمنطقة الوحيشي.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية بنغازي، أن أعمال النظافة المناطة بها بلدية بنغازي قد آلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (538) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/12/31 بمنح الإذن لوزارة الحكم المحلي بمباشرة إجراءات التعاقد مع جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية التابع للهيئة العامة للمشاريع للقيام بأعمال نظافة مدينة بنغازي وذلك اعتبارا من تاريخ 2018/1/1.

وكان عميد البلدية قد أصدر تعليمات إلى جهاز الحرس البلدي باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يقوم بإلقاء مخلفات البناء وبقايا السيارات المتهالكة.

