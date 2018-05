«قرقاش»: حفتر شخصية محورية في المعادلة السياسية بمؤتمر باريس

المتوسط

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن «المشير خليفة حفتر يبرز من مؤتمر باريس حول ليبيا كأحد الشخصيات المحورية في المعادلة السياسية».

وأضاف «قرقاش» في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، أن «محاولات شيطنة حفتر فشلت فشلًا ذريعًا أمام مصداقيته في محاربة التطرف والإرهاب».

وكان «قرقاش» قد صرح في وقت سابق أن المؤتمر الذي تستضيفه باريس بشأن الأزمة الليبية، اليوم الثلاثاء، برعاية الأمم المتحدة، يشارك فيه أبرز المسؤولين الليبيين بهدف التمهيد لإجراء انتخابات قبل نهاية 2018، معتبرًا أن تلك خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.

