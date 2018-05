المتوسط:

وصلت يوم الإثنين 28 مايو 2018، الدفعة الرابعة من مجموعة أدوية وتحاليل طبية ضمن حملة الإمداد الطبي المقدمة من السفارة الإيطالية لبلدية زوارة.

وتأتي هذه الدفعة، هي مجموعة من أدوية وكمية من المضادات الحيوية، التي تستعمل داخل قسم الطوارئ والأقسام فقط.

The post وصول دفعة أدوية جديدة مقدمة من السفارة الإيطالية لـ «زوارة» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية