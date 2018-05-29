وزير التعليم يجتمع باللجنة المكلفة للرد على تقرير ديوان المحاسبة

دعا وزير التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بدراسة التقرير العام لديوان المحاسبة لسنة 2017 ، بضروة الاضطلاع عليه، وإعداد الردود الكافية والشافية على كل ملاحظة وردت في التقرير.

وأوضحت وزارة التعليم على صفحتها الرسمية، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الإثنين، حيث شدد الوزير على أهمية الرد على كل نقطة وردت في التقرير وبكل شفافية ومصداقية بما فيها النقاط المتعلقة بالملاحظات الخاصة بسنة 2017 والتي تعني الوزارة الحالية بشكل مباشر.

ووجه الوزير عثمان عبد الجليل خلال الاجتماع، بضرورة تصنيف الملاحظات الواردة بحسب تواريخها، مبرزاً أهمية تصنيف الردود ودعمها بالمستندات الاثباتية كلما دعت الحاجة لذلك، كما شدد في الوقت ذاته على ضرورة تقديم التقرير الختامي لأعمال اللجنة في موعد اقصاه أسبوع من تاريخ الاجتماع.

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