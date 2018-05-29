بلدي سرت يناقش مشكلة نقص المياه في المدينة

سرت 29 مايو 2018 (وال) بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، مع رئيس لجنة الإدارة في جهاز استثمار مياه النهر الصناعي المنطقة الوسطى المهندس مصطفى الشاوش، مشكلة نقص المياه في المدينة.

واستعرض الاجتماع أمس الاثنين والذي حضره أيضًا مدير مكتب سرت بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي المهندس سعيد مشري، ومدير موقع سرت بجهاز تنفيذ وادارة مشروع النهر الصناعي المهندس رمضان الفليدني المشاكل التي تعاني منها مختلف مناطق بلدية سرت من نقص في المياه.

وأكد الحضورر أن مشاكل التعديات المتكررة على مسارات مشروع النهر الصناعي تهدد انهيار الشبكة وانقطاع المياه.

وتم الاتفاق على البدء في أعمال إزالة الوصلات غير الشرعية وكذلك مخاطبة موقع السدادة بجهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي بشأن تزويد سرت بكمية مياه إضافية من الشبكة الغربية تساهم في استقرار الإمداد المائي. (وال – سرت) ع ط/أ د

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