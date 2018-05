تفاصيل اجتماع مدير «العامة للكهرباء» مع مسئولي إدارات الشركة

المتوسط:

عقد اجتماع موسع صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29/5/2018، بمقر الشركة العامة للكهرباء بطريق السواني، وترأس الاجتماع المدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي، وبحضور مساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات ومدير عام الإدارة العامة لخدمات المستهلكين ومدير عام الشؤون المالية ومدير عام الاتصالات والمعلوماتية ومدير عام الرقابة الداخلية ومساعد مدير عام الشؤون المالية لشؤون المناطق ومدير إدارة التفتيش على خدمات المستهلكين ومدير إدارة المراجعة الداخلية ومدير إدارة الشؤون التجارية بالإدارة العامة لخدمات المستهلكين ومدير إدارة مركز المعلوماتية ومدير إدارة نظم خدمات المستهلكين.

وتناول الاجتماع، مناقشة ومتابعة سير العمل بهذه الإدارة والوقوف على حجم المشاكل والعراقيل التي تواجهها وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها، كما تناول الاجتماع مناقشة حجم الإيرادات والإصدارات وتذليل كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه الإدارة، وتعاون الإدارات المختصة بتلبية احتياجات الإدارة العامة لخدمات المستهلكين حتى يتسنى لها سير العمل على أكمل وجه وتصل إلى تحقيق المستهدف المطلوب.

كما تناول الاجتماع أيضاً توحيد المنظومات العاملة في خدمات المستهلكين ومناقشة كيفية التسديد وزيادة فاعلية أساليب التحصيل خاصة عن طريق الأقساط المصرفية والعمل على وضع آلية فيما يتعلق بصرف حوافز الموظفين العاملين في الجباية بهذه الإدارة أول بأول للرفع من مستوى تقديم الخدمات لكافة المستهلكين.

وأكد المدير التنفيذي، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة زيادة حجم الإيرادات والإصدارات بما يغطي مصرفات الشركة من مواد ومعدات وغيرها.

