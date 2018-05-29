لجنة المصالحة مصراته – تاورغاء تكشف عن موعد التوقيع على ميثاق الصلح بين المدينتين

ليبيا – كشف رئيس لجنة المصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء يوسف الزرزاح أن موعد التوقيع على ميثاق الصلح والتعايش السلمي بين المدينتين سيكون يوم الجمعة القادم تحديداً بعد الساعة الحادية عشر والنصف مساء.

الزرزاح أكد خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد على أن عودة أهالي تاورغاء لمدينتهم بحسب الميثاق لن يكون له تاريخ محدد بل ستتم بشكل تدريجي وفقاً لتقارير الجهات المعنية التي سترسل للمنطقة الوسطى لتجنب تكرار ما حدث مسبقاً.

وإعتبر أن تحديد موعد عودة أهالي تاورغاء في الأول من فبراير الماضي كانت خطوة غير مدروسة تم إتخاذها بوقت قصير لتهدئة مدينة مصراتة وإقناعهم بعودة الاهالي.

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