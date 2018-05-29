المركزي يعقد إجتماع موسع لمناقشة الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة

ليبيا – عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إجتماعاً أمس الإثنين لإستعرض الأوضاع العامة وملاحظات الأطراف المشاركة حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017.

وحضر الإجتماع بحسب الموقع الرسمي للمصرف كل من رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش و رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المكلف فتحي المجبري ووكيل هيئة الرقابة الإدارية المكلف سليمان الشنطي ووكيل وزارة المالية المفوّض أبو بكر الجفال.

المجتمعون ناقشوا برنامج الإصلاح الاقتصادي وأهم الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، مبدين ترحيبهم بالبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء.

وإتفق الحضور على رفع قرار مصرف ليبيا المركزي بقصر الصرف على أبواب وبنود الترتيبات المالية المعتمدة على أبواب المرتبات والدعم والضروري من الإنفاق وذلك إستجابه للإجراء الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بإحالة تقرير الديوان إلى مكتب النائب العام.

وتم خلال الإجتماع التأكيد على احترام كافة مؤسسات الدولة وضرورة احترام اختصاص كل مؤسسة والتشريعات المنظّمة لعملها والعمل على حصر الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن العام2017 وتجميعها وإعداد الردود بشأنها كل فيما يخصه خلال أسبوعين مِن تاريخ الإجتماع.

كما ناقش الحضور ضرورة العمل على تسريع إجراءات الإصلاح واتخاذ خطوات عمليةوالتأكيد على تعاون الأطراف المعنية ومؤسسات الدولة لإنفاذ تلك الإصلاحات فور استكمال الاستعدادات اللازمة لاتخاذها

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