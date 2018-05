المتوسط:

يتواصل برنامج توزيع السلات الغذائية اليوم، والذي تشرف عليه بلدية سرت على المواطنين بالمناطق المستهدفة داخل مدينة سرت، الذين لم يستلموا خلال التوزيع لليوم الأول والثاني والثالث بمقر فوج كشاف سرت.

وقام أعضاء الكشافة واللجنة المنظمة بتوزيع وتنظيم السلات الغذائية، حيثُ أنه سيتم التوزيع اليوم، بمقر المعهد الصناعي.

