أبوالغيط: التسوية السياسية في ليبيا يجب أن تكون ليبية خالصة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، “إن التسوية السياسية في ليبيا يجب أن تكون ليبية خالصة، وعلى أساس إطار الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.

وأضاف أبو الغيط في كلمته بمؤتمر باريس، أن المجتمع الدولي مطالب ببذل جهود بشكل متكامل بعيدا على التنافس والازدواجية لتشجيع الأطراف الليبية على الانخراط في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للجامعة العربية.

وأبدى أبوالغيط استعداد الجامعة العربية لمساندة الأطراف الليبية في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقبلة، مبينا استعداد الجامعة لدعم ومراقبة العملية الانتخابية في ليبيا.

يُذكر أن الأطراف الليبية المجتمعة في باريس، الثلاثاء، اتفقت على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري في الـ10 من ديسمبر المقبل.

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