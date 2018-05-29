المهجّرين الليبيين في تونس في رمضان: الوطن الثاني يجمعهم والوطن الأم يناديهم

من الثابت أن لشهر رمضان ميزة خاصة لدى المهجّرين الليبيين في تونس, ميزة قد تتراوح بين الرضا و السكينة في بلد اعتبروه “وطنا ثانيا” يجمعهم على مختلف إنتماءاتهم وإيديولوجياتهم, وبين الحنين الجارف للعودة إلى حضن الوطن الأم الذي يعيش ظروفا صعبة منذ بداية الأزمة العاصفة التي ألمّت به.

كيف يقضى مهجّرو ليبيا بالساحة التونسية شهر رمضان, سؤال طرحته “بوابة إفريقيا الإخبارية” على عدد منهم ذات إفطار بمطعم “النجع” الليبي المختصّ في تقديم الأكلات الشعبية, و الكائن بحي النصر الراقي, بالعاصمة التونسية, في الريبورتاج التالي:

عبد المعين (كهل في الخمسين من عمره), قال ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” إنه أصيل ترهونة ويعيش في تونس منذ ثلاث سنوات. وأضاف أنه يأتي إلى هذا المكان مع عدد من أصدقائه لتناول وجبة الإفطار.

وتابع بأنه لا يوجد أي فرق بين أجواء الشهر الكريم في كل من ليبيا وتونس, وذلك بالرغم من وجود اختلافات في خصائص الطهي تميّز المطبخين التونسي والليبي. وأضاف عبد المعين أنه يأتي لمطعم “النجع” لأنه الفضاء الوحيد الذي يقدّم أكلات ليبية صميمة.

وأكد محدّثنا أنه بتواجده داخل هذا الفضاء يخفّ منسوب شعوره بالغربة لأنه يجد ليبيا بكاملها داخله.

وعن ظروفه المعيشية في تونس ومختلف الإشكاليات التي يمكن أن تعترض المهجّرين الليبيين, قال عبد المعين إن غلاء الأسعار, سواء المتعلّقة بالمقدرة الشرائية أو بالسكن, يمثّل أكبر إشكال يقلق راحة الليبيين في تونس, وذلك بالنظر للأزمة الإقتصادية التي تعيشها بلادهم, وعلى رأسها نقص السيولة بالمصارف.

سهام( شابة في العشرينات من عمرها, أصيلة الخمس) عبّرت عن سعادتها بتواجدها في تونس, موضحة أنها قدمت مع عائلتها لعلاج والدتها بإحدى المصحات وقضاء شهر رمضان.

وأشارت إلى أن أمها تعاني من مرض مزمن استوجب نقلها إلى تونس للعلاج.

ولم تشعر سهام بالغربة في تونس, وفق كلامها, مؤكدة أنها ليست المرّة الأولى التي تزورها فيها, مشدّدة على أن تونس وليبيا بلد واحد ويجمعهما التاريخ المشترك والعلاقات الإجتماعية العريقة.

وعن الأزمة التي تعيشها بلادها, قالت سهام بعد لحظات من الصمت المفاجئ :” إن شاء الله القادم أفضل.. ليبيا ستلعق جراحها وستعود كما كانت”.

خير الدين (40 سنة من تاورغاء) تحدّث ل “بوابة إفريقيا” عن معاناته اليومية في تونس, وفق تعبيره, حيث أكد أنه يواجه بعض الصعوبات المادية والنفسية لأنه لم يتمكّن من إستساغة العيش خارج ليبيا.

ولفت خير الدين إلى أن الأزمة التي تعصف ببلاده انعكست بشدّة على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين الليبيين في الداخل والخارج, مضيفا أن التنقّل دون سيّارة في العاصمة التونسية متعب جدا, وهو أيضا مكلّف ماديا إذا أنت أجبرت على التنقّل بسيارة أجرة.

وفي سياق متصل, اعتبر خير الدين أن تكاليف الإقامة في تونس, وخاصة بالنسبة للإيجار والأكل, مرتفعة جدا, مبيّنا في الأثناء أن الأمر يختلف طبعا بالنسبة للليبيين الأثرياء الذين يأتون إلى تونس للسياحة والتمتّع بمباهج الحياة.

وخيّر محدّثنا عدم التحدّث في شؤون أو “شجون السياسة”, وفق كلامه, مجيبا عن سؤال طرحته عليه “بوابة إفريقيا الإخبارية” حول ملفّ تاورغاء بقوله: “ربك سيفرجها”.

فوزي ( 37 سنة من بنغازي), قال إنه يعيش في تونس منذ سنة 2012, وذلك بقرار منه, وبغضّ النظر عن تداعيات الأزمة في بلاده.

وأوضح أنه تحصلّ على الإقامة في تونس وإنسجم مع نسيجها الإجتماعي وألف العيش بين أهلها. وأشار فوزي إلى أن أوضاع المهجّرين الليبيين في تونس تعتبر جيّدة في العموم, موضحا أن أغلب هؤلاء المهجّرين لا يعانون من أيّة مشاكل, بإستثناء بعض الصعوبات المالية.

وعن موقفه ممّا يجري في بلاده, عبّر فوزي عن أمله في غد أفضل وفي أن يعمّ السلام والخير على ليبيا, مشدّدا على أن ليبيا لجميع أبناءها, وأن هذا الأمر هو مفتاح الحلّ.

علي (55 سنة من طرابلس), رفض في البداية الحديث معنا, ثمّ تراجع لاحقا ليجيب عن سؤالنا بقوله: “رمضان شهر مبارك وكريم يا ابنتي, سواء في تونس أو في ليبيا, الأمر سيّان, المهم أن يكون الأجر ثابتا”. وعن أسباب تناوله وجبة الإفطار في مطعم “النجع” بالذات, قال علي: “في هذا المكان أعثر على ليبيا, وخاصة على الأكل الليبي, أنا أحب أكلات بلادي ولذلك أنا هنا.. الأمر على غاية البساطة.. في هذا المكان أجد “البازين” و “الرشدة”, وكل المأكولات الليبية, و هذه نعمة من الله”.

عمر (27 سنة من طرابلس), أشار إلى أن لرمضان في تونس متعة خاصة, إذ يمكنك تناول وجبة الإفطار في مطعم ليبي, ووجبة العشاء في مطعم تونسي.. كما يمكنك السهر حتى اخر الليل وارتياد المقاهي والمسارح والذهاب للبحر وحضور الحفلات الموسيقية”, وفق تعبيره. وأكد عمر أن تونس بلد جميل و يطيب العيش فيه, لكن تبقى ليبيا الأجمل بالنسبة له لأنها وطنه, والوطن عزيز وإن جار على أهله, وفق كلامه.

من جهته, أشار خالد (46 سنة من العجيلات) إلى أن ملف المهجرين الليبيين في الداخل والخارج سيغلق ذات يوم عندما تنتهي الأزمة. وأوضح أنه يأمل من كل قلبه أن تنتهي هذه المعاناة, معقبا بقوله: “مهما احتضنتنا أوطان أخرى بحبّ تبقى أوطاننا الأصلية هي البداية والنهاية, ولا سعادة لنا خارجها”.

ولفت إلى أنه أجبر على العيش خارج وطنه لظروف خارجة عن إرادته, ولكنه يرغب بشدّة في العودة إلى ليبيا والإستقرار هناك بين أهله. وعن الأكلات التونسية التي تعوّد أكلها, قال خالد إنه يحب كثيرا الكسكسي, بالإضافة إلى “البريك” و”السلطة المشوية”, والحلويات.

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