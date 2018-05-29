صور + فيديو | بعد حضوره لإجتماع باريس .. النايض : اليوم إنتهت المماطلة والكل سيستعد للإنتخابات

ليبيا – ثمن رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ، الدبلوماسي السابق ، عارف النايض ، لقاء باريس وذلك فى حديث للصحفيين على هامش حضوره للاجتماع بصفته رئيساً للمجمع .

وقال النايض فى حديث ادلى به لعدد من وسائل الاعلام والمراسلين من بينهم موفد صحيفة المرصد وذلك عقب انتهاء الاجتماع ان اليوم شهد انتهاء المماطلة وولادة اجماع ليبي على اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام 2018 .

وإعتبر ان هذا الاتفاق يثلج الصدر وينهي المعاناة والمماطلة المستمرة مشيراً الى ان الجميع سيستعد الان للانتخابات وترتيب كل الاستحقاقات اللازم ترتيبها لتكون عملية نزيهة وشفافة ومحمية ومراقبة محلياً واقليمياً ودولياً .

وتابع : ” هنيئاً للشعب الليبي بهذه الاخبار السارة الواردة من هذا المؤتمر الهام الذي شهد حضور مميز لكل من سيادة المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح والاستاذ فايز السراج ومجلس الدولة وبحضور اقليمي مساند لهم ” .

كما اشاد النايض الذي اعلن رشحه خلال الفترة الماضية للانتخابات الرئاسية فى ختام حديثه بالحضور الاقليمي لزعماء دول الجوار وكذلك الحضور الدولي والاممي عبر حضور ممثلي المنظمات الدولية بما فيه الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية ودفعهم نحو الانتخابات مؤكداً بأن الشرعية فى ليبيا باتت فى حاجة ملحة للتجديد وان اليوم شهد ولادة صفحة جديدة ، وذلك بحسب تعبيره .

الصور : موفد المرصد الى باريس – خاص

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