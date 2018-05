مدير «أمن توكرة» يُشدد على تأمين الكلية العسكرية

المتوسط:

قامت قوة الدعم بمديرية أمن توكرة أمس الإثنين، بتأمين الكلية العسكرية من خلال تمركزات ثابتة ومتحركة ودوريات على مدار 24 ساعة طيلة شهر رمضان المبارك، إذ تأتي هذه الدوريات بتكليف من مدير أمن توكرة العقيد رافع علي حسين.

وأشار مدير وحدة الإعلام بالمديرية خليل البرغثي، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون الدائم والوثيق بين مديرية الأمن والكلية العسكرية، وتكاثف الجهود بينهما على كافة الأصعدة المعلوماتية و اللوجستية والخدمية والأمنية.

