عقدت الإدارة العامة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، صباح اليوم الموافق 29/5/2018 بمقر الشركة بعين زارة لمناقشة وضع الصرف الصحي بمدنية سبها.

وضم الاجتماع كلا من رئيس مجلس إدارة الشركة ومساعد رئيس مجلس إدارة الشركة للشئون التشغيل وصيانة ومدير عام الإدارة العامة لتشغيل وصيانة مرفق الصرف الصحي، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمشرعات.

