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الناطق باسم القيادة العامة يعقد مؤتمرا صحفيا مباشرا من داخل درنة

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

درنة-العنوان

عقد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري قبل قليل مؤتمرا صحفيا مباشرا من داخل مدينة درنة لتوضيح مستجدات تحرير المدينة.

وقال المسماري خلال المؤتمر الصحفي إن معارك درنة قاربت على الانتهاء وإن غرفة عمليات الكرامة تستعد الآن لمعركة جديدة.

وأكد المسماري بأن المعركة هي معركة لتطهير المدينة من الإرهابيين ولتثبيت التعايش السلمي وإنهاء سيطرة الإرهاب عليها وإنهاء مسلسل تقطيع الرؤوس أمام المساجد.

ودعا المسماري خلال المؤتمر الصحفي أهالي الإرهابيين إلى دعوة أبنائهم لتسليم أنفسهم مشيرا إلى أنهم سيحضون بمحاكمة عادلة.

وطالب المسماري أهالي درنة إلى عدم السماح للجماعات الإرهابية باستعمال أسطح المنازل مشيرا إلى أن القوات المسلحة سوف ترد على أي مصدر للنيران.

وقال المسماري “إن جيوب إرهابية منتهية هي التي تتعامل معها القوات المسلحة ونحاول جر العدو للقتال خارج المدينة.

وعن الوضع الإنساني داخل المدينة أوضح المسماري أن هناك صعوبة في إدخال المساعدات الإنسانية  ولكننا نبحث عن وسيلة جيدة لإدخالها لأهالي المدينة.

وأوضح المسماري أن غرفة عمليات عمر المختار ستتحول إلى غرفة عمليات أمنية لتأمين المدينة بعد انتهاء معركة تحرير درنة.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • الله اكبر – ان شاء الله تتحرر ليبيا من كل اشكال الارهاب والتطرف والعمالة – ويعيش الليبيون في امن ورخاء – اما المعركة القادمة فهي في طرابلس ان شاء الله لاجتثاث راس الارهاب السياسي و العمالة لاسرائيل وبريطانيا وتركيا – تحيات الشعب الى الجيش العربي الليبي على هذا الانتصار ونتمنى لافراد الجيش والاحرار ان يحفظهم الله و يعوظهم خير ان شاء الله –ونقول – للببغاوات –
    ———————— اصبروا فاءن يوم تحرير طرابلس قادم باءذن الله = ولله الحمد

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