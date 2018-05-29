الناطق باسم القيادة العامة يعقد مؤتمرا صحفيا مباشرا من داخل درنة

درنة-العنوان

عقد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري قبل قليل مؤتمرا صحفيا مباشرا من داخل مدينة درنة لتوضيح مستجدات تحرير المدينة.

وقال المسماري خلال المؤتمر الصحفي إن معارك درنة قاربت على الانتهاء وإن غرفة عمليات الكرامة تستعد الآن لمعركة جديدة.

وأكد المسماري بأن المعركة هي معركة لتطهير المدينة من الإرهابيين ولتثبيت التعايش السلمي وإنهاء سيطرة الإرهاب عليها وإنهاء مسلسل تقطيع الرؤوس أمام المساجد.

ودعا المسماري خلال المؤتمر الصحفي أهالي الإرهابيين إلى دعوة أبنائهم لتسليم أنفسهم مشيرا إلى أنهم سيحضون بمحاكمة عادلة.

وطالب المسماري أهالي درنة إلى عدم السماح للجماعات الإرهابية باستعمال أسطح المنازل مشيرا إلى أن القوات المسلحة سوف ترد على أي مصدر للنيران.

وقال المسماري “إن جيوب إرهابية منتهية هي التي تتعامل معها القوات المسلحة ونحاول جر العدو للقتال خارج المدينة.

وعن الوضع الإنساني داخل المدينة أوضح المسماري أن هناك صعوبة في إدخال المساعدات الإنسانية ولكننا نبحث عن وسيلة جيدة لإدخالها لأهالي المدينة.

وأوضح المسماري أن غرفة عمليات عمر المختار ستتحول إلى غرفة عمليات أمنية لتأمين المدينة بعد انتهاء معركة تحرير درنة.



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