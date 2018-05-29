البيان المشترك لاجتماع باريس: 8 مبادئ لكسر جمود الأزمة الليبية

دعا البيان المشترك الصادر في ختام اجتماع باريس بشأن ليبيا إلى ثمانية مبادئ لكسر جمود الأزمة الليبية، بحضور الأطراف الليبية الفاعلة وممثلي 20 دولة إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة.

وتضمن البيان المشترك لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا فائز السراج ورئيس مجلس النواب المنتخب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلي للدولة وخالد المشري والقائد العام للجيش الليبي المعين من جانب مجلس النواب المشير خليفة حفتر، إجراء انتخابات في العاشر من كانون أول/ ديسمبر المقبل، يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 أيلول/سبتمبر المقبل.

كما تضمن البيان التزام الأطراف المشاركة بقبول متطلبات الانتخابات التي عرضها المبعوث الاممي في 21 آيار/مايو أمام مجلس الأمن، كما يلتزم القادة الليبيون بقبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة.

وأشار البيان إلى الاتفاق على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان .

و أكد البيان “محاسبة كل من يقوم بخرق العملية الانتخابية أو تعطيلها”، مشددا على اضطلاع القوى الأمنية الليبية بضمان سلامة العملية الانتخابية وحق جميع الليبيين في التعبير عن إرادتهم وتقرير مستقبل بلادهم سلميا وديمقراطيا.

يذكر ان هذا الاجتماع هو الثاني الذي يستضيفه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشأن ليبيا وكان الاجتماع السابق قد عقد في أب/اغسطس الماضي وحضره حفتر والسراج.

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