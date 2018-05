توقيع اتفاقية بين بلدية أبو سليم ومصرف السرايا للتجارة

المتوسط:

قامت بلدية أبو سليم، أمس الإثنين، بتوقيع اتفاقية مع مصرف السرايا للتجارة والاستثمار لدعم خدمات الدفع الإلكتروني، التي من شأنها تقديم تذليل الصعاب أمام المواطنين في ظل أزمة السيولة.

وأفاد المكتب الإعلامي للبلدية، إنَّ الاتفاقية تركزت على زيادة نقاط البيع الخاصة بخدمة الدفع المسبق وتقديم الخدمات المصرفية لموظفي ديوان البلدية، في إطار الشراكة بين القطاع الخاص لدعم النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطنين، إذ تم الاتفاق بحضور عميد بلدية أبو سليم عبدالرحمن الحامدي ومدير عام مصرف السرايا للتجارة والاستثمار فاروق العبيدي.

