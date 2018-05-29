ليبيا-مؤتمر باريس: التزامات بدون إمضاءات

اجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه مع الأطراف الأربعة الرئيسيين في النزاع الليبي وممثلين عن دول الجوار ودول إقليمية ومنظمات دولية. انتهى الاجتماع باعلان مشترك ينص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من شهر ديسمبر المقبل… خطوة وصفها ماكرون بالتاريخية، لكونها المرة الأولى التي تلتقي فيها أطراف لا تعترف ببعضها البعض حول طاولة واحدة. يناقش هذا الملف: عبد الحميد صافي الزوي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي ومحمود إسماعيل الرملي، باحث في الشؤون السياسية والقانونية ومن طرابلس، عبد القادر الحويلي، عضو لجنة المصالحة في المجلس الأعلى للدولة.

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