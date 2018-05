المتوسط :

ناقش وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين “يوسف جلالة”، مع عدد من أعيان ومشايخ مدينة تاورغاء، سبل عودة النازحين إلى مدينتهم بما يعزز بناء الثقة بين المدينتين.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء،اليوم الثلاثاء، بحث جلالة مع أعيان تاورغاء بنود ميثاق حسن الجوار المقرر عقده قريباً مع مصراتة.

