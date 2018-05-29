مخرجات جيدة بلا آلية

وصف عضو مجلس النواب المقاطع فتحي باشاغا مخرجات لقاء باريس بأنها “جيدة”، لكنه قال إنها تفتقد ل”آلية” واضحة للتطبيق.

وأضاف باشاغا أنه في حال ظل “المستفيدون على حساب الوطن متمترسين ومتغولين” فإن الاتفاق سيبقى لعوامل “الزمن”، متخوفاً من أن مخرجات اللقاء ستبقى “أمنيات” بلا تطبيق.

لقاء باريس: صعب ولكنه ليس مستحيل

أما عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حواره “عبد السلام نصية”، وأبدى نصية تخوفه من أن التوافق الإقليمي لم يكن واضحاً حول فكرة اللقاء ومخرجاته، كذلك الأمر بالنسبة لآليات تطبيق أي اتفاق.

لكن النائب استبشر بأن تحديد سقف زمني وهو 16 سبتمبر لوضع “لقاعدة الدستورية” للانتخابات شيء إيجابي، مضيفاً أنه زمن كاف إن كانت الأطراف “جدية” وستقوم بمتابعته.

وأضاف بأن الاتفاق كشف عن اعتراف الشخصيات الأربعة الحاضرة ببعضها على الرغم من أنه لم يكن علنيا، فضلا عن الاعتراف بأن الحكومة المؤقتة “موازية ويجب إلغاؤها” حسب تعبيره.

ودعا نصية المبعوث الأممي غسان سلامة العودة بإعلان باريس للأمم المتحدة وتطبيقه من خلالها، لتخفيف عدم التوافق الإقليمي وتسهيل وضع الآليات المناسبة والواضحة لتطبيق الإعلان.

مرحلة انتقالية رابعة

وصف عضو مجلس النواب مصباح دومة لقاء باريس بأنه سيفضي لمرحلة انتقالية رابعة بدون دستور، وأنه “إغفال شامل” لكل مراحل “الصخيرات”، مشيراً إلى أنه قد يقود البلاد إلى “منزلق خطير” حسب تعبيره.

ورأى دومة أن على المجتمعين أن يفعلوا الاتفاق السياسي، والعملية الدستورية لإجراء الانتخابات والانتقال إلى مرحلة دائمة، وقال دومة إن “السيادة الوطنية دنست في باريس بين الفرض والتهديد والوصاية”.

اتفاق باريس في مصلحة فرنسا

تمثلت رؤية عضو مجلس الدولة أحمد لنقي في أن الاتفاق يصب في مرحلة فرنسا أولا بحثا عن مصالحها التجارية، وذلك يوجب على السلطة التنفيذية “بعد توحيدها” صياغة برنامج تجاري مع الحكومة الفرنسية، يمكن بموجبه الضغط على الإليزيه لتحييد الحكومة الفرنسية عن الصراع بين الأطراف الليبية.

وتوقع لنقي أن يتم توحيد السلطة التنفيذية برئاسة السراج حتى الانتخابات بناء على اتفاق باريس، وبقاء الاتفاق السياسي إطارا قانونيا ودستوريا، فضلا عن إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، وأن تجري وفقاً للإعلان الدستوري.

لكن اشترط لنقي حسن التواصل بين مجلس النواب والدولة حتى تنجح بنود البيان ويتم تطبيقها.

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