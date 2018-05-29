الشيباني: الدول الاستعمارية لايهمها استقرار ليبيا

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، إن “مبادرة باريس تعد شرعنة للسراج ومجلس الدولة الذين لم يعترف بهما البرلمان”.

وأوضح الشيباني في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “هذه المبادرة تريد إلغاء الأجسام الموازية ومنها الحكومة المؤقتة والمصرف المركزي بالبيضاء، ويقوم السراج بتقديم حكومته لمنحها الثقة من مجلس النواب لتحكم حتى موعد الانتخابات في 10 ديسمبر 2018”.

وأضاف الشيباني “هكذا يكون الجيش تحت القائد الأعلى للقوات المسلحة فائز السراج،، وعندما يتم ذلك سيعمل السراج على إيجاد المبررات لعدم إجراء الانتخابات وذلك بخلق جو عدم استقرار ونشر الفتن والقلاقل عن طريق الميليشيات المتحكمة في طرابلس وماحولها، علما بأن الدول الاستعمارية لايهمها استقرار ليبيا طالما أن النفط والغاز يتدفقان إليهم وانخفاض معدل الهجرة غير الشرعية إلى شواطئهم”، بحسب تعبيره.

وتابع “المجتمع الدولي يعرف جيدا أن مسودة الدستور التي يريدون الاستفتاء عليها هي محل خصام ورفض وليس توافق وان فرضها قد يؤدي الى مزيدا من الانقسام، والمجتمع الدولي يعرف جيدا أن المشكلة في ليبيا أمنية بامتياز، وأن إجراء انتخابات وتشكيل حكومة لن يحل الأزمة في ظل وجود الميليشيات والمجالس العسكرية واتفاقات ثنائية بين مدن ودول اجنبية واختفاء كامل للدولة وسيطرة جماعات مسلحة خارجة عن القانون لا ترقب في الليبيين الا ولا ذمة، ولكم في قرارة القطف خير دليل”.

واختتم الشيباني تدوينته قائلا “الحل دعم الجيش الليبي حتى يتم سيطرته على كامل تراب الوطن، وحل الميليشيات ونزع سلاحها، بعدها ممكن أن تجري انتخابات حرة ونزيهة وتتم استعادة الدولة”.

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