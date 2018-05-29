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ضبط مُهاجرين ووقود مهرب جنوب جالو

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألقى قسم النجدة بمدرية الأمن جالو، القبض على مهاجرين غير قانونيين قادمين من الحدود الجنوبية للمدينة، بالإضافة إلى ضبط شاحنة محملة بـ40 ألف لتر من وقود الديزل معدة للتهريب.

وأوضح قسم النجدة أنه تم إلقاء القبض على 30 مهاجرا فور دخولهم من البوابة الجنوبية بجالو، وهم من جنسيات أفريقية مختلفة وكانوا يستقلون حافلات نقل ركاب.

وطالب آمر الدورية التي ضبطت المهاجرين الرائد ربيع الحمادي، الجهات الأمنية بضرورة التكاثف في ظل زيادة تدفق الهجرة غير القانونية إلى المدينة خلال الأسبوع الماضي.

وأشار الحمادي إلى أنه جرى ترحيل المهاجرين إلى مركز الهجرة غير الشرعية بمدينة الكفرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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