ضبط مُهاجرين ووقود مهرب جنوب جالو

ألقى قسم النجدة بمدرية الأمن جالو، القبض على مهاجرين غير قانونيين قادمين من الحدود الجنوبية للمدينة، بالإضافة إلى ضبط شاحنة محملة بـ40 ألف لتر من وقود الديزل معدة للتهريب.

وأوضح قسم النجدة أنه تم إلقاء القبض على 30 مهاجرا فور دخولهم من البوابة الجنوبية بجالو، وهم من جنسيات أفريقية مختلفة وكانوا يستقلون حافلات نقل ركاب.

وطالب آمر الدورية التي ضبطت المهاجرين الرائد ربيع الحمادي، الجهات الأمنية بضرورة التكاثف في ظل زيادة تدفق الهجرة غير القانونية إلى المدينة خلال الأسبوع الماضي.

وأشار الحمادي إلى أنه جرى ترحيل المهاجرين إلى مركز الهجرة غير الشرعية بمدينة الكفرة.

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