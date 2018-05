المتوسط:

أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريس»، أن اجتماع الأطراف الليبية في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، يعد خطوة هامة نحو الدفع إلى الأمام في عملية الانتقال السياسي في ليبيا.

وشدد «غوتيريس»، على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بليبيا ، في العاشر من ديسمبر المقبل على أبعد تقدير ، وفقا لمخرجات الاتفاق بين الأطراف الليبية في باريس وذلك من أجل إنهاء الأزمة الليبية.

وكشف المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة “استيفان دوغريك”، في بيان أصدره، أن الأطراف الليبية اكدت على احترام نتائج الانتخابات، وأهمية وضع أساس دستوري للانتخابات ودعم الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، الذي يجري مشاورات مع السلطات الليبية بشأن اقتراح جدول زمني لاعتماد الدستور، منوها باتفاق الأطراف الأربعة على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل تحت رعاية أممية من أجل متابعة تنفيذ الاتفاق الصادر اليوم في باريس.

The post الأمين العام للأمم المتحدة: اجتماع باريس خطوة في عملية الانتقال السياسي في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية