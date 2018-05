المتوسط:

أعلن عضو مجلس النواب فرج عبدالملك، ترحيبه بمخرجات مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، الذي أُقيم اليوم الثلاثاء، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، واصفًا إياه بـ«الجيد».

وقال عبدالملك «أعتقد أن لقاء باريس نتائجه جيدة ومقبولة لمَن أراد الوصول إلى حل لأزمة البلاد، وعلينا جميعًا تجاوز المصالح الشخصية والجهوية لتنفيذ اتفاق باريس».

واجتمعت في باريس، اليوم، أربعة وفود ليبية هم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.

وأفضى الاجتماع المنعقد برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى عدد من المخرجات أهمها تحديد يوم 10 ديسمبر المقبل موعدًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.

The post فرج عبدالملك: على الليبيين تجاوز المصالح الشخصية لتنفيذ اتفاق باريس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية