هل وجدت باريس بداية نهاية الأزمة الليبية؟

أعلن الاطراف الأربعة الرئيسيون في النزاع الليبي التزامهم العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من كانون الاول/ديسمبر واتفقوا على “قبول نتائج الانتخابات” بحسب اعلان صدر في نهاية اجتماع دولي في باريس استضافه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اعتبر اللقاء “خطوة رئيسية نحو المصالحة”.

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