ليبيا تترأس اجتماعا تشاوريا للمجموعة العربية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي

عقد وزير العمل والتأهيل المفوض، المهدي الأمين، اجتماعا تشاوريا ضم المجموعة العربية المشاركة في الدورة المئة وسبعة لمؤتمر العمل الدولي في جنيف.

هذا وناقش اجتماع المجموعة العربية توزيع المهام والمسؤوليات المتعلقة باللجان والجلسات المنعقدة، إضافة إلى التنسيق بشأن عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات المطروحة ذات الاهتمام المشترك، والمتمثلة في الحوار الاجتماعي في مجال العمل والمرأة في عالم العمل والتنمية المستدامة ومعايير العمل.

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