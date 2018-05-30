أعضاء هيأة التدريس بجامعة بنغازي يطالبون الحكومة برفع مرتباتهم

بنغازي-العنوان

طالب أعضاء هيأة التدريس في جامعة بنغازي الحكومة المؤقتة بإصدار قرار يقضي برفع مرتباتهم وصرف مستحقاتهم السابقة.

وجاءت المطالبة خلال لقاء عمل بشأن “قانون الجامعات الليبية” نظمته نقابة أعضاء هيأة التدريس أمس الإثنين في مدرج سناء محيدلي بمجمع الكليات الطبية، وحضره نقيب أعضاء هيأة التدريس في الجامعة وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام بالكليات.

واجمعت مداخلات الأعضاء خلال اللقاء على أن القانون “معيب” ويحتاج إلى جملة من التعديلات موصين بمخاطبة وزير التعليم حولها وإحالتها إلى مجلس النواب.

وقرر المشاركون رفع مذكرة تتناول جملة من التعديلات المقترحة على القانون إلى وزارة التعليم واللجنة العلمية في مجلس النواب، على أن توضح أسباب عدم منطقية بعض نصوص القانون.



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