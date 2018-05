السفير الكويتي بفرنسا: مؤتمر باريس خريطة طريق شاملة للخروج من الأزمة الليبية

المتوسط:

أكد سفير دولة الكويت لدى فرنسا سامي السليمان، اليوم الثلاثاء، أهمية الإعلان الذي صدر عن المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة في باريس لإيجاد تسوية سياسية شاملة في البلاد.

وشدد السفير السليمان بعد مشاركته في المؤتمر على ضرورة تنفيذ الإعلان الذي وافقت عليه الأطراف الليبية الأربعة التي حضرت المؤتمر الذي يمثل خريطة طريق سياسية شاملة للخروج من الأزمة الليبية.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر الذي يعقد بعد سنوات من الصراع في ليبيا وحضره لأول مرة جميع الأطراف الليبية المتصارعة يفتح مرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون وصولاً إلى وضع الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية هذا العام.

وأكد ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الليبية عبر الحوار الذي توفره مبادرات المصالحة الوطنية وبدعم من المجموعة الدولية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية والالتزام بما يسفر عنه التوافق السياسي الليبي بصفته الإطار الوحيد لمعالجة الأزمة الليبية.

وأعرب السفير السليمان عن تقديره للجهود الفرنسية التي قادها الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” والتي أسفرت عن صدور إعلان اليوم مشيداً بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي “غسان سلامة” من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وضم وفد دولة الكويت في المؤتمر المستشار طلال الغانم والسكرتير ثالث عبدالله الصالح.

