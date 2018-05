«كهرباء المؤقتة»: درنة تغرق في الظلام.. والإرهابيون يمنعوننا من إصلاح الأعطال

المتوسط:

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة، إن مدينة درنة دخلت بحالة ظلام تام بسبب عطل في إحدى الخطوط الناقلة للطاقة.

وأوضح «خليفة» أن العطل ناتج عن الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني والجماعات الإرهابية التي تتحصن في المنشآت التابعة للشركة والأبراج الكهربائية».

ولفت إلى أنه وبعد التنسيق مع غرفة عمليات الكرامة ورجال الشركة العامة للكهرباء بخصوص توفير ممر آمن لعمال الشركة من أجل إصلاح العطل بأسرع وقت ممكن وإعادة التيار الكهربائي للمدينة، رفضت الجماعات الإرهابية دخول فرق الصيانة لإصلاح العطل.

وذكر «خليفة» أن رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، قام بتشكيل لجنة طوارئ جاهزة للعمل لمدة 24 لمتابعة ووضع الحلول المناسبة لتوفير الكهرباء بالمدينة.

وأكد أن الهيئة تطمئن سكان مدينة درنة بأن هذا المنع لن يوقفها كما لن يثني موظفي الشركة العامة للكهرباء، عن السعي لرفع المعاناة وتوفير الكهرباء في أسرع وقت ممكن في درنة.

