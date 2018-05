برلماني عن صبراته يدعو «مجلس النواب» لتجاوز خلافاته وإنجاز الدستور

المتوسط:

دعا عضو مجلس النواب عن مدينة صبراتة “المبروك الخطابي” إلى ضرورة تجاوز المجلس لخلافاته الداخلية من جهة، ومع مجلس الدولة من جهة أخرى، والعمل بأسرع وقت ممكن في وضع البناء الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات.

وقال النائب عن مدينة صبراتة: إن الاتفاق على إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل ، تعد خطوة مهمة، ولا بديل عنها لإنهاء حالة الانقسام في البلاد، خاصة أنها حددت بجدول زمني.

وأشار الخطابي إلى أنّ الأجسام السياسية الموجودة الآن في المشهد السياسي، مهما توافقت على مسائل محددة وبشكل ظرفي، فإنها تظل مختلفة اختلافًا تامًا، مشددًا على أنّ ضرورة إخراج هذه الأجسام.

جدير بالذكر أن العاصمة الفرنسية باريس شهدت أمس الثلاثاء، أربعة وفود ليبية مؤثرة ترأسها رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، وذلك برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبعثة الأممية، وقد أفضى اجتماعهم إلى عدد من المخرجات أهمها تحديد يوم 10 ديسمبر المقبل موعدًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

