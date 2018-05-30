رئيس تأسيسة الدستور يرحب بإعلان باريس

رحب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبد السيد، الثلاثاء، بما جاء في إعلان باريس، واعتماد الدستور من الشعب الليبي، واصفا ذلك باللحظة الأساسية لترسيخ سيادة الشعب.

وقال نوح، في تصريح للرائد، إن الأطراف الليبية المجتمعة في فرنسا لم تحدد كيفية إجراء الانتخابات، معربا عن أمله أن يكون الاستفتاء على الدستور هو القاعدة الدستورية الحاكمة لإجراء أي انتخابات تشريعية ورئاسية في المستقبل القريب.

وشدد رئيس الهيئة على تمسكها بوجوب تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري، وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء على مسودة الدستور الذي أقرته الهيئة في ديسمبر المنصرم.

وأهاب نوح بكل الأجسام والمؤسسات في ليبيا بتحمل مسؤوليتها الدستورية والعمل على سرعة إصدار قانون الاستفتاء، والالتزام بإنجاح العملية الدستورية، داعيا مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة إلى منح ملف عملية الاستفتاء على الدستور الأولوية في الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى ليبيا.

يُذكر أن الأطراف الليبية المجتمعة في باريس، الثلاثاء، اتفقت على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري في 10 من ديسمبر المقبل.

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