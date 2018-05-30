نصية : هذا مايجب أن يقوم به سلامة لإنجاح إعلان باريس بين الأطراف الليبية

ليبيا – أكد رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب، عبد السلام نصية، إن المبعوث الأممي غسان سلامة اذا رغب فى إنجاح اتفاق باريس الموقع الثلاثاء بين الاطراف الليبية فأن عليه العودة به الى الأمم المتحدة لإنجاحه.

نصيه وفي منشور له عبر صفحته على الفيسبوك، أوضح أن الشيء الإيجابي في الإعلان، هو تحديد سقف زمني لوضع الإطار التشريعي لإجراء الانتخابات، واصفا الزمن بالكافي جدا إذا كانت هناك جدية ومتابعة من الآن.

وأضاف رئيس لجنة الحوار، أن إعلان باريس كشف عن اعتراف الشخصيات الليبية الأربع التي حضرت اللقاء ببعضها البعض، بالإضافة إلى بقاء الوضع الحالي كما هو عليه، والالتزام بالتعاون بين كل الأطراف إلى حين الوصول إلى الانتخابات.

المرصد – متابعات

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