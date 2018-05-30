بلسان وكيلها..”صحة المؤقتة” تحذر المواطنين من التسمم الغذائي

أخبار ليبيا 24

حذرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك من التسمم الغذائي الذي يحدث بسبب تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة بالبكتيريا أو بمواد كيميائية وتظهر أعراضه على صورة نزلة معوية وغثيان وقيء وإسهال وألم في البطن .

ودعت المرضى إلى ضرورة الإكثار من شرب السوائل والتوقف عن تناول أي أطعمة والإسراع في مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية وأخذ العلاج المناسب.

وأكد وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب إلى ضرورة احترام شروط حفظ صحة الأغذية بكافة مراحل تداولها وخاصة الإعداد والخزن والتوزيع .

كما أوصي في بلاغ له الثلاثاء بالحرص على التثبت والتأكد من صلاحية المواد الغذائية الأولية قبل الاستعمال على غرار البيض واللحوم مع الحرص على أن تكون هذه المواد محفوظة داخل أجهزة التبريد ‪.

كما حذّر عقوب المواطنين من تناول الأغذية مجهولة المصدر، والتي تباع على الأرصفة لما لها من قدرة كبيرة على نقل العديد من الأمراض.

وأضاف وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تيسير الوزارة ” إن الأطعمة التي تباع على الأرصفة غالبًاً ما تكون ملوثة بالبكتيريا الضارة، وهى سبب مباشر للنزلات المعوية والأمراض الفيروسية”، لافتاً إلى أن الأطعمة تحتاج إلى درجات حرارة خاصة للحفظ، وعدم وجود درجة الحرارة المناسبة يعرضها للتلف وتسبب التسمم للإنسان.

وطالب إدارات الخدمات الصحيةً بالبلديات تفعيل دور المفتش الصحي بتعاون مع جهاز الحرس البلدي ، في تكثيف الحملات على الأسواق والأماكن التي تعرض أغذية مجهولة المصدر مع الضبط الفوري لأي مادة غذائية يتم الشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وناشد المواطنين عدم شراء منتجات مجهولة المصدر مع التأكد من سريان تاريخ الصلاحية وسلامة المنتج حفاظًا على الصحة العامة.

وتزامنت تحذيرات وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة مع دوريات قامت بها وحدة المخابز بغرفة عمليات غرب بنغازي التابعة لجهاز الحرس البلدي على مصانع الحلويات داخل مدينة بنغازي نتج عنها ضبط مخالفات تختص بانعدام النظافة العامة والشخصية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ومزاولة مهنة بدون ترخيص، بحسب ما أفاد آمر دورية وحدة المخابز المكلف بمتابعة وتفتيش مصانع الحلويات.

وقال رئيس الوحدة رمضان شبيك أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للتحقيق واتخاذ اللازم.

وأكد شبيك أنه تم إخطار جميع المصانع بالتزام بالشروط الصحية والنظافة الواجب توافرها داخل المصانع وعدم التزامهم به عليه يحذر باتخاذ أقصى العقوبات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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