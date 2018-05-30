"سيالة" يلتقي "يال لامبارت" في باريس

أكد وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة حرص دولة ليبيا على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزير محمد الطاهر سيالة أمس بالعاصمة باريس يال لامبارت نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون المغرب العربي و مصر بالولايات المتحدة الأمريكية و ذلك في إطار الزيارة الرسمية للعاصمة باريس التي يقوم بها الوزير محمد سيالة للمشاركة في الأجتماع الدولي بخصوص الأزمة الليبية الذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعاصمة باريس بمشاركة و حضور دبلوماسي دولي تجاوز 20 بلدا و منظمة .

و طلب الوزير محمد سيالة نقل تحياته و تهانيه لنظيره الوزير مايكل بومبيو وزير الخارجية و تمنى للولايات المتحدة الأمريكية بمزيد من التقدم و الإزدهار و النماء .

و جرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية الإستراتيجية و سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين .

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الأهتمام المشترك و بحثا مستجدات الأوضاع في ليبيا .

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