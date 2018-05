سفير هولندا: مهما كانت وجهة نظرك فمخرجات اجتماع باريس رائعة

المتوسط:

أعرب سفير هولندا لدى ليبيا إيريك ستراتينغ عقب اختتام اجتماع باريس بشأن ليبيا أمس الثلاثاء عن أمله في أن ينعم الليبيين بالسلام والأمن والاستقرار.

وكتب السفير في تغريدة له على موقع تويتر معلقاً على صورة لانعقاد الاجتماع “أظن أنك تستطيع الثناء أو انتقاد قمة باريس بشأن ليبيا. مهما كانت وجهة نظرك؛ فهذه صورة رائعة.

وأعلنت الأطراف الليبية في ختام الاجتماع يوم الثلاثاء التزامهم العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر المقبل، مشددين على اتفاقهم بقبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة.

وجاء “الإعلان السياسي في شأن ليبيا” بعد أربع ساعات من المباحثات في اجتماع دولي في باريس استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، بقصر الإليزيه بحضور 20 دولة حيث اعتبر اللقاء خطوة رئيسية نحو المصالحة.

