المتوسط:

رحب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نوح عبد السيد عبد الله، بما جاء في إعلان باريس الصادر، أمس الثلاثاء،، بأن اعتماد الدستور من الشعب الليبي هو لحظة أساسية لترسيخ سيادة الشعب، وعلى ضرورة وجود قاعدة دستورية حاكمة كأساس لإجراء أي انتخابات تشريعية ورئاسية في المستقبل القريب.

وشدد «نوح» في بيان له، على إن الهيئة على تتمسك بوجوب تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء بـ «نعم» أم «لا» على مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية في 27 يوليو من العام الماضي بأغلبية معززة في كل منطقة انتخابية من المناطق التاريخي الثلاثة «برقة، طرابلس، فزان»، وبأغلبية دستورية صحيحة تجاوزت الثلثين+1 المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وتعديلاته.

وأهاب رئيس الهيئة بكل المؤسسات العامة في ليبيا لتتحمل مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية أمام الشعب الليبي، بالعمل على سرعة صادر قانون الاستفتاء والالتزام الكامل بإنجاح العملية الدستورية بالبلاد من الناحية الفنية والأمنية لإنقاذ عملية الاستفتاء بكل سلاسة وفافية ومهنية للانتقال بالبلاد من رحلة انتقالية بائسة إلى مرحلة استقرار.

ودعا «نوح» غسان سلامة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة منح ملف الاستفتاء على الدستور الأولوية في الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدا على حق الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان لحقوق والحريات، وعلى ضمان مشاركة الليبيين والليبيات دون تفرقة أو تمييز أو إقصاء في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وفق أحكام الدستور الذي يصنعه الشعب بإرادته الحرة .

The post رئيس «التأسيسية لصياغة الدستور» يرحب بإعلان «باريس» بشأن الدستور appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية