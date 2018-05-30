استمرار توزيع السلع التموينية بالجمعيات في توكرة

توكرة-العنوان

تستمر الجمعيات الاستهلاكية في توكرة للأسبوع الثاني في توزيع السلع التموينية على المساهمين، بعد وصول كميات من السلع التموينية للجمعيات، وذلك بالتعاون مع مراقبة اقتصاد توكرة وصندوق موازنة الأسعار.

وقال أحد مسؤولي الجمعيات الاستهلاكية، فرج السلة، إن السلع التموينية المخصصة للمساهمين والمقيدين بالجمعية هي (سكر، وزيت، وطماطم، ودقيق، ومكرونة).

وأشار السلة، إلى أن حصة كل فرد هي (كيلو ونص سكر، 2 علب طماطم، كيلو ونص مكرونة، 2 كيلو دقيق، 1 لتر زيت).

وأفاد أن عملية توزيع الحصص تم بعد صلاة التراويح مباشرة إلى الساعة 12:30 صباحا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية