حول مؤتمر باريس..”حويلي”: “عقيلة” ينكث بالعهود وعلى البرلمان إلغاء “المؤقتة”

سامر أبو وردة

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر حويلي، أن الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، لم يأت بجديد، وإنما أكد على الاتفاق السياسي، مضيفاً أن الجديد فيه هو أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لن يقول “التقيت بمواطنين ليبيين” عندما يرجع، ولكن سيقول “التقيت بأعضاء مجلسي الدولة والرئاسي”، بحسب قوله.

وقال حويلي، في لقاء تليفزيوني رصدته “المتوسط”، إن بنود البيان المشترك أتت مقنعة له، وإنه قد حصل على اعتراف من خصمه، متابعاً، “مشكلتي في خليفة حفتر، ولو كنت حاضراً لطرحت سؤال بخصوص قائده الأعلى، هل هو فائز السراج، أم عقيلة صالح؟”

ووصف حويلي، عمليات الجيش الوطني لتحرير درنة بأنها جريمة، مشيراً إلى أن مجلس الدولة الاستشاري قد اشترط وقف إطلاق النار في درنة، قبل الالتزام ببنود البيان الصادر عن المؤتمر.

واستطرد قائلاً، “بنغازي تم تدميرها من أجل القضاء على 300 شخص، والآن درنة يتم تدميرها للقضاء على عدد مماثل، وما يجري في درنة ليس حرباً على الإرهاب، ولكنه محاولة لتركيع بعض المدن والمناطق التي لا تعترف بـ “خليفة حفتر” كقائد عام للجيش، في المنطقة الشرقية”

وبسؤاله حول نية مجلس الدولة خلال المرحلة المقبلة الالتزام ببنود البيان، وعدم العودة إلى ترديد الاتهامات والتشكيك المتبادل في شرعية الأجسام السياسية، قال حويلي، “إننا مجلس الدولة قد طالبنا مراراً وتكراراً، وعقدنا جلسات، من أجل ذلك، ولكن عقيلة صالح، ومن معه، هم الذين ينكثون بالعهود”

واتهم حويلي، مجلس النواب بعرقلة الأمور، وعدم الانخراط بصورة كاملة في الاتفاق السياسي، بعدم تضمين “الاستشاري” في الإعلان الدستوري، للتحجج بذلك، والقول بعدم شرعيته، بحسب قوله، مضيفاً أن “الاستشاري” يستمد شرعيته من خلال الاتفاق السياسي، الذي تحول بموجبه من “المؤتمر الوطني العام” إلى “مجلس الدولة”.

كما طالب حويلي، مجلس النواب، بإقرار قانون الاستفتاء والالتزام بالاتفاق السياسي وإلغاء الحكومة المؤقتة، تطبيقاً لبيان باريس الذي ينص على إلغاء جميع الأجسام الموازية، بحسب تعبيره.

وكانت العاصمة الفرنسية باريس، قد استضافت أمس الثلاثاء، مؤتمراً برعاية الرئيس، إيمانويل ماكرون، بحضور إقليمي ودولي، لمناقشة المبادرة التي أطلقتها فرنسا مؤخراً، بخصوص ليبيا، والتي احتوت على 12 بنداً.

حيث حضر المؤتمر كلاً من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بالإضافة إلى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري.

