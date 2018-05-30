رايتس ووتش تطالب بتحسين حقوق الإنسان في ليبيا قبل الانتخابات

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إنه على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمان أن يتعهد القادة الليبيون الأربعة المجتمعون في باريس، بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان ظروف ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

أضافت ووتش، أن المبادرة الفرنسية الجديدة بشأن الأزمة الليبية، هي محاولة ثانية للرئيس الفرنسي ماكرون للوصول إلى توافق بين الشخصيات الرئيسية في ليبيا.

وطالبت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في باريس، بينيدكت جانرو، الرئيس ماكرون بأن يوضح أن ذريعة المفاوضات السياسية لن تدفع فرنسا إلى غض الطرف عن مسؤولية القادة السياسيين عن تردي الأوضاع الحقوقية في ليبيا.

وأوضحت جانرو لوكالة فرانس برس، أن المجتمع الدولي، وقبله كل الليبيين، في حاجة إلى سماع القادة الليبيين يتعهدون بتحسينات مهمة لسيادة القانون، والعدالة، والمساءلة التي تشمل قواتهم المسيئة قبل تنظيم الانتخابات.

وأكدت المنظمة أنه على السلطات الليبية، كحد أدنى، أن تتعهد بضمان الظروف التي تمكن المرشحين من إجراء حملات انتخابية بحرية دون مخاطر هجمات لا داعي لها، وإجراء مراجعة مستقلة لسجل الناخبين، وتأمين أماكن الاقتراع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وكذلك المحاكم للسماح بالفصل في المنازعات.

وذكرت المنظمة أن الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، وبعضها ينتمي إلى الحكومات المتنافسة، تقوم بإعدام الأشخاص خارج نطاق القضاء؛ ومهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما فيها المرافق الطبية؛ واختطاف الأشخاص وإخفائهم.

وأشارت ووتش إلى تعرض المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يمرون عبر ليبيا لخطر الضرب، والابتزاز، والعنف الجنسي، والعمل القسري في منشآت ومراكز احتجاز غير رسمية، تحت سيطرة الدولة اسميا، على أيدي الحراس، والمجموعات المسلحة، والمهربين.

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