نواب ليبيون يرحبون بمخرجات مؤتمر باريس

رحب أعضاء من مجلس النواب بالاتفاق الذي توصلت إليه الوفود الليبية الأربعة اليوم في باريس، والذي أفضى إلى تحديد ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات.

وقال عضو مجلس النواب المبروك الخطابي، إن الاتفاق على إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، خطوة مهمة، ولا بديل عنها لإنهاء حالة الانقسام في البلاد، خاصة أنها حددت بجدول زمني.

وأوضح الخطابي في تصريح لموقع ليبيا الخبر، أنّ الأجسام السياسية الموجودة الآن في المشهد السياسي، مهما توافقت على مسائل محددة وبشكل ظرفي، فإنها تظل في العمق مختلفة اختلافًا تامًا، مشددًا على ضرورة إخراج هذه الأجسام من المشهد السياسي والعودة إلى صاحب السيادة وهو الشعب بانتخاب جسم جديد.

ودعا النائب الليبي، البرلمان إلى ضرورة تجاوز خلافاته الداخلية من جهة، ومع مجلس الدولة من جهة أخرى، والعمل بأسرع وقت في وضع البناء الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات.

ومن جانبه قال النائب عن بلدية طرابلس المركز حمودة سيالة، إن اتفاق باريس هو خطوة مهمة وأساسية لكسر الجمود واستئناف العملية السياسية.

وأضاف سيالة لصحيفة بوابة الوسط، أن الأهم حاليًا هو الاتفاق على الأساس الذي ستجرى عليه الانتخابات، وهل هو الأساس الدستوري وفي هذه الحالة يجب طرح الدستور للاستفتاء، أم تعديل دستوري لمرحلة انتقالية جديدة، وفي الحالتين الأمر ليس سهلاً، ويظل انتشار السلاح هو جوهر الأزمة الليبية والعقبة أمام كل حل.

وقال عضو مجلس النواب فتحي باشا أغا على صفحته بالفيسبوك، إن مخرجات لقاء باريس جيدة ولكنها سوف تبقي كلمات وأمنيات مطبوعة علي ورق بدون آلية واضحة لتنفيذها علي أرض الواقع.

واجتمعت في باريس اليوم 4 وفود ليبية مؤثرة ترأسها رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، وذلك برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبعثة الأممية.

واتفق المجتمعون في اجتماع باريس حول ليبيا، على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس دستوري وفق الجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر