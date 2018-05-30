بالصور | المسماري يعقد مؤتمر صحفي هو الأول من مدينة درنة

ليبيا – لأول مرة منذ اربعة سنوات ، عقدت القيادة العامة الثلاثاء مؤتمراً صحفياً مباشراً للناطق باسمها عميد احمد المسماري تحدث خلاله عن اخر المستجدات الميدانية بالمدينة .

وأوضح المسماري فى مؤتمره الصحفي الاسبوع الذي عقده تحديداً من منطقة ” وادي بولم ” وتابعته صحيفة المرصد أن معارك درنة قاربت على الانتهاء مشيراً الى أن غرفة عمليات الكرامة تستعد الآن لمعركة جديدة فى الوقت الذي ستضمن فيه سلامة ومحاكمة عادلة لكل من سيسلم نفسه لها .

المسماري أوضح كذلك أن المعركة هي معركة لتطهير المدينة من الإرهابيين، ولتثبيت التعايش السلمي، وإنهاء سيطرة الإرهاب عليها، داعيا أهالي الإرهابيين إلى دعوة أبنائهم لتسليم أنفسهم ليحاكموا محاكمة عادلة.

هذا وأضاف الناطق باسم القيادة العامة، أن غرفة عمليات عمر المختار ستتحول إلى غرفة عمليات أمنية لتأمين مدينة درنة، بعد انتهاء معركة تحرير المدينة مشيراً الى ان الوضع الميداني للعناصر الارهابية يشير الى انها باتت فى حكم المنتهية .

وفى الوقت الذي كان يتحدث فيه قبل مغرب الثلاثاء ، أكد المتحدث أن الجيش يتعامل مع جيوب إرهابية وأن القوات تتأهب لدخول المدينة لكن الجيش يحاول جر الجماعات الإرهابية إلى الخارج لتجنب القتال بالداخل.

وكشف المسماري عن تمكن الجيش من تحرير وتطهير 840 كلم مربع حول مدينة درنة ( حدودها الادارية ) مؤكداً بأن خسائر الجيش فى المعارك كانت نتيجة الاسلوب الجبان المتمثل فى استخدام الألغام أو المفخخات.

وبينت الصور المباشرة التي وردت خلال المؤتمر الصحفي احياء مدينة درنة بوضوح وتمركز قوات الجيش فى نقاط متقدمة تطل عليها بالمحور الغربي الذي شهد خلال الفترة الماضية معارك ضارية .

المرصد – خاص

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